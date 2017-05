Inschrijven Rhevak

RHEDEN - Rhevak, het kindervakantiebouwdorp voor kinderen van zes tot en met twaalf jaar gaat live. Rhevak 2017 wordt RhevakTV. De organisatie is op zoek naar 300 tv-sterren om er een spetterende week van te maken. Wie een hoofdrol wil in de Rhevak tv-show kan zich opgeven via www.rhevak.nl. Rhevak is van maandag 14 tot en met vrijdag 18 augustus op het terrein bij de kanovijver, dagelijks van 9.00 tot 16.00 uur. Vrijdag is het programma tot 13.00 uur met ’s avonds, vanaf 19.00 uur, het spetterende Rhevak-vuur als afsluiting. Wie voor 12 augustus online een ticket koopt, betaalt 15 euro per ticket, exclusief servicekosten. Maandagochtend aan de deur bedraagt een ticket 17,50 euro. Wie een T-shirt wil met het Rhevak-logo van dit jaar kan dit ook online bestellen. Het is ook mogelijk om tijdens de week een T-shirt mee te nemen en hem voor 2,50 euro te laten bedrukken.

