SP bereikt versoepeling eigen bijdrage

DOESBURG - SP Doesburg kreeg vorige week een meerderheid in de gemeenteraad achter haar voorstel om de eigen bijdrage regeling voor de WMO flink te versoepelen. De inkomensgrens waarboven geen eigen bijdrage betaald hoeft te worden, is verhoogd van 120 naar 150 procent van minimum. Dit betekent dat ook de middeninkomens meer worden ontzien. GroenLinks was mede-indiener van het voorstel dat ook gesteund werd door D66, en de PvdA. Fractievoorzitter Heidy Melissen: “Zo vallen er zeker minder mensen tussen wal en schip en hopen we zo een grote groep mensen te helpen om bijvoorbeeld hulp bij het huishouden, een scootmobiel, of begeleiding aan te vragen als ze dat nodig hebben. Nu zijn er heel veel mensen die afhaken omdat de eigen bijdrage voor deze groep mensen erg hoog is. Hiermee hopen we de mensen tegemoet te komen.”