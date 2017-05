VELP – Op de Hoofdstraat in Velp is donderdagmiddag een auto, met daarin vermoedelijke inbrekers, klemgereden. De bestuurder en de bijrijder zijn aangehouden. De twee zouden betrokken zijn geweest bij een inbraak aan de Van Hasseltlaan in Rozendaal. Daarna waren ze ervan door gegaan in een oud model Opel Corsa. Uiteindelijk werden ze in de winkelstraat van Velp klemgereden. Veel mensen waren getuigen van de arrestaties. - Foto Jesper Holkamp/Persbureau Heitink