Dierense meimarkt

DIEREN - Winkelcentrum Dieren houdt zaterdag haar eerste meimarkt. Dit jaarlijks terugkerende evenement op de laatste zaterdag van mei heeft het thema Op weg naar de zomer. Naast de vele kramen is er ook een groot aantal activiteiten zoals veel oude ambachten, oude tractoren, dorsvlegelen, springkussen, bungee jumpen, draaimolen en er is muziek. De folkloristische dansgroep De Meulenvelders uit Doesburg verzorgt in de middag een optreden.

