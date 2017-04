Scouts Tapawingo verhuisd

EERBEEK - Met een fikse klap met een bijl, doorkliefde burgemeester Alex van Hedel zaterdag het vlaggentouw. Daarna kon de driekleur in top worden gehesen en was het nieuwe clubhuis van Tapawingo officieel geopend.

De scouts verhuisden vanaf de Doonweg, waar een clubgebouw stond dat eigenlijk niet meer op te knappen was, naar een nieuwe locatie op het sportpark aan de Veldkantweg. Zij namen daar het vrijgekomen oude gebouw van de korfbalvereniging over. De scouts waren direct erg enthousiast over de nieuwe plek en de zaterdag dan officieel geopende nieuwe locatie en accommodatie. Midden in het Eerbeekse verenigingsleven kunnen zij naar hartenlust het scoutingspel spelen. Het ruime terrein is geschikt voor verschillende spellen, maar ook voor outdoor activiteiten als koken, het bouwen van een stormbaan en hout hakken. Daarnaast kunnen de scouts naar hartenlust bosspelen doen in het Boskobuspark en staan de scouts zo midden op de Veluwezoom voor een speurtocht.

Na de openingshandeling door de burgemeester werd het Openingsfestival gehouden met demonstraties, muziek en activiteiten. 's Avonds werd rond het kampvuur het Max Weber-feest gehouden met livemuziek, een dj, drankjes, gezelligheid en een tevreden terugblik op een geslaagde verhuizing. - foto: Han Uenk