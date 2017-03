Workshoppen met netwerkavond de Bestuurstafel

RHEDEN – Het Loket Vrijwillige Inzet & Sociale Activering van Radar Uitvoering en het Sportbedrijf Rheden organiseren de zesde editie van de Bestuurstafel. Met deze netwerkavond worden bestuursleden en andere kaderleden van vrijwilligers-organisaties en sportverenigingen uitgenodigd op dinsdagavond 11 april deel te nemen aan de jaarlijkse workshopavond.

De avond vindt plaats in het schoolgebouw van De Tender aan de Harderwijkerweg te Dieren.



Behalve ruime tijd voor het onderling netwerken kunnen besturen en kaderleden een keuze maken uit het volgend workshopaanbod: ‘ Linkedin voor organisaties’, ‘Netwerken & Samenwerken’, ‘De kunst van het verleiden’ en ‘Een veranderende samenleving en ledenbestand’. Met medewerking van Digitaal Leerplein Rheden, Sport & Zaken en NOC NSF.

De avond duurt van 19.30 tot circa 21.30 uur. Hayke van Valburg van Sportbedrijf Rheden en Maud van Braam van het Loket Vrijwillige Inzet hopen dat net als bij de voorafgaande edities van de Bestuurstafel goede tips en quickwins uitgewisseld gaan worden die organisaties kunnen versterken.

Voor meer info en/of aanmelden: Hayke van Valburg: h.vanvalburg@rheden.nl of Maud van Braam, MvBraam@radaruitvoering.nl en Helene den Breeker HdBreeker@radaruitvoering.nl Aanmelden voor 31 maart. Info over de workshops: vrijwilligerswerkgelderland.nl/rheden of bel met 06-115 946 70.