Provincie: wacht niet met aanpak asbestdak

GELDERLAND - Wie een dak met asbest heeft, kan maar beter niet wachten met het aanpakken daarvan. Dat zegt gedeputeerde Bea Schouten. "Asbestdaken worden vanaf 2024 verboden. Saneerbedrijven gaan het druk krijgen, waardoor wachttijden kunnen gaan oplopen. De subsidiepot van de Rijksoverheid raakt langzaam leeg en eigenaren moeten er rekening mee houden dat de prijzen kunnen gaan stijgen."

De provincie riep woensdag (8 maart) onder meer gemeenten en saneerbedrijven bijeen, om de aanpak van asbestdaken in Gelderland te bespreken. In Gelderland ligt nog ongeveer 14 miljoen vierkante meter asbest op stallen, bedrijfshallen, schuurtjes en andere gebouwen. Om voor 2024 klaar te zijn, moet elke werkdag een voetbalveld aan asbest worden verwijderd. Dat is vier keer meer dan het huidige tempo. “Niets doen is geen optie. Een versnelling in de aanpak is hard nodig”, aldus Schouten.

De provincie heeft geen wettelijke taak ten aanzien van asbest, maar wil gemeenten, bedrijven en andere partijen stimuleren om de versnelling mogelijk te maken. Gisteren hebben de partijen de eerste mogelijkheden daarvoor in kaart gebracht. "De eerste stap op weg naar versnelling is gezet", zegt Schouten. Ze constateert dat veel gemeenten en andere partijen haar ambitie delen. “We proberen hiermee het opruimen van asbestdaken makkelijker te maken. Maar een provinciale subsidie komt er niet.”

Door verwering van asbestdaken van 30 jaar of ouder komen er steeds meer asbestvezels in de lucht. Dat is een risico voor de gezondheid. Wie in 2024 nog een asbestdak heeft liggen, is in overtreding en waarschijnlijk onverzekerd bij brand. De kosten bij brand kunnen juist dan enorm oplopen, omdat door brand verspreid asbest door professionals moet worden opgeruimd.