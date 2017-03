Warm welkom voor nieuwe inwoners Laag-Soeren

LAAG-SOEREN - Op de laatste najaarsvergadering van Soerens Belang was het idee geopperd om een ‘welkom’ te organiseren voor de nieuwe bewoners van het Hof van Soeren. Zaterdagavond was er een inloop in ’t Sprengenhus, waarvoor zij, omwonenden en diverse verenigingen en activiteiten in het dorp, waren uitgenodigd.

Na een welkomstwoordje van Sjouck Bakker, kon men onder het genot van koffie, een hapje en een drankje met elkaar kennis maken en met de vele activiteiten in en rond Laag-Soeren. Zo ontstonden in een gemoedelijke, ongedwongen sfeer geanimeerde gesprekken, waarbij men elk naar eigen interesse, informatie gaf en kreeg. Aansluitend was er het voorjaarsconcert van Sempre Crescendo en het koor Connect Voices. Ook voorzitter Harry Nieuwland verwelkomde de nieuwe inwoners, zonder anderen te vergeten. En er was aandacht voor het 30 jarig jubileum van Rini Plant als dirigent van Sempre Crescendo. Voor de pauze nam het koor het publiek mee op wereldreis, zowel a capella als met muzikale ondersteuning. Opvallend daarbij was de ruimte die men elkaar gaf. Samenspelend en zingend bleven beiden goed herkenbaar. Het plezier en elan was bij zowel koor als orkest duidelijk. Na de pauze liet Sempre Crescendo met een aantal medleys, waarvan een aantal muzikaal in een nieuw jasje. Al met al een mooie avond in ’t Sprengenhus.