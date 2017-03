Ondertekening Cultuurpact in Doesburg

DOESBURG - In het stadhuis van Doesburg vond vrijdagmiddag de ondertekening plaats van het nieuwe programma Cultuur en Erfgoedpact Achterhoek Aanwezig waren de wethouders en ambtenaren cultuur en erfgoed van negen gemeenten, directies van vijf Achterhoekse culturele instellingen, gedeputeerde Josan Meijers van cultuur een ambtenaar namens de provincie Gelderland en Cultuurmaatschappij Oost.

Elke gemeente in de Achterhoek doet aan cultuur en erfgoed, de een minder, de ander meer. In het pact werken de gemeenten in een 4-jaren programma samen aan bovenlokale ambities. Thema's zijn samen bepaald, deze thema's worden in de praktijk uitgewerkt tot projecten.

Elke gemeente doet even veel budget in de pot, de provincie verdubbeld dit. Het programma is in opdracht van de gemeenten door Cultuurmaatschappij Oost opgesteld.

De Achterhoek is het eerste pact in heel Gelderland dat nu al van start gaat, de rest van de regio's is nog (lang) niet zover. Voor het eerst sinds de oprichting van de pacten in 2001 kent een pact een totaalbegroting van meer dan 1 miljoen euro.

Voor dit pact wordt de coördinatie gezamenlijk gedaan door 5 Achterhoekse culturele instellingen(Gruitpoort, DRU, Boogie Woogie, ECAL en StAT) De waarde, inzet en beleving van cultuur en erfgoed wordt nadrukkelijk gezien als positieve bijdrage aan de leefbaarheid van de Achterhoek. - foto: Doesburg TV / Maarten Lindner