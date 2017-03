Blagen stichten brand

DIEREN - Enkele minderjarige kinderen hebben zaterdagavond brand gesticht in een bedrijfsgebouw aan de kanaalweg in Dieren. Het pand waarin tot voor kort Lepper was gevestigd, staat op de nominatie om gesloopt te worden.

Rond 19.00 uur werden hulpdiensten gealarmeerd. De brandweer uit Dieren was snel ter plaatse en verrichte in het pand een snel onderzoek naar wat in de brand stond. Een getuige had de brandweer gealarmeerd toen hij veel rook uit het gebouw zag komen. Ook kon hij vertellen dat er minderjarige kinderen nog binnen zouden zijn. Maar deze bleken uit eindelijke het hazenpad te hebben gekozen. De brandweer heeft na korte tijd zoeken de brandhaard gevonden. Dit bleek een hoop papier te zijn, wat voor een hoop rook zorgde.

De politie heeft nog korte tijd gezocht naar de jongeren maar tot zover bekend zijn er geen aanhoudingen verricht. - foto: Martin Heitink/Persbureau Heitink