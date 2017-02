Beekbergse schaakclub VDS doet het goed

BEEKBERGEN - In 1935 stond Nederland op zijn kop. Een eenvoudig wiskundeleraar, Max Euwe, had in een match van 30 partijen de heersende wereldkampioen, de onverslaanbaar geachte Rus Aljechin, verslagen en zelfs de titel veroverd. Ineens was het schaakspel in ons land populair geworden. Overal verzamelden zich enthousiastelingen en richtten verenigingen op.

Zo ook in Beekbergen. En er moest een naam voor de vereniging worden gevonden. Het werd een beetje ook voor die tijd al ouderwetse: Vriendschap door Strijd, afgekort VDS. 8 Maart 1936 werd de oprichtingsdatum.



Vele van de toen opgerichte verenigingen zijn inmiddels ter ziele. Maar VDS bleef bestaan en vierde afgelopen jaar zijn 80-jarig bestaan met een tuinfeest en een simultaanseance tegen grootmeester Pruijssers uit Apeldoorn. De vriendschap moet een grote rol hebben gespeeld in die jaren, want veel lauweren heeft VDS in die tachtig jaren niet vergaard. Soms een promotie naar de op een na hoogste afdeling van de Oostelijke Schaakbond, dan weer gevolgd door een degradatie. Tot twee jaar geleden. Met enig geluk promoveerde de club naar de hoogste klasse van de OSBO en met hetzelfde geluk wist ze zich daarin te handhaven.



En nu dit jaar. De eerste vijf wedstrijden gewonnen. Helaas ging de zesde wedstrijd op 4 februari tegen concurrent SMB (Strijd met Beleid) uit Nijmegen met 3½-4½ verloren. Maar nog steeds staat VDS met één punt voorsprong aan de leiding en nog steeds maakt ze grote kans door te stoten naar de landelijke competitie.

Nu bestaat VDS gelukkig niet alleen uit de bollebozen van het eerste team. Ook in de lagere klassen van de OSBO komt een team uit en in de onderlinge competities wordt op alle niveaus gestreden. Nog kort geleden won een speler die op de club het schaken had geleerd, zijn eerste partij en werd beloond met een verdiend applaus,

Wilt u kennismaken met VDS en opgenomen worden in de vriendschap, neemt u dan contact op met voorzitter Gerald Visch, tel. 055-5064840 of secretaris Johan van Ommen, tel. 055-5430959. Of nog beter, kom op een donderdagavond eens kijken in het clubgebouw De Hoge Weye, Dorpsstraat 30, Beekbergen. De ingang is achterin, de parkeerplaats ook. En de club gaat open om 19.45 uur.