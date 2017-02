Mediteren tijdens Bidden met de Benen

REGIO – Acht keer per jaar organiseert de werkgroep Bidden me de Benen een wandeling in Apeldoorn of in de omliggende dorpen. De volgende wandeling is op 11 maart vanaf de Dorpskerk aan de Schoolstraat in Voorst.

De wandeling begint om 09.30 uur in de kerk, met een korte meditatie, een pelgrimszege en de uitreiking van de route. Daarna kunnen de deelnemers individueel of in groepjes op pad. Het thema is dit jaar: Een toegewijd lichaam. Tijdens elke wandeling wordt gesproken en gemediteerd over het deelthema: handen/tasten.

Een stuk wan de wandeling wordt in stilte gelopen. Dit staat aangegeven in de routebeschrijving.

Er is een wandeling van 10 km en een van 15 km. De deelnemers vinden elkaar bij een pauzeplek waar koffie, thee en taart te koop is en waar ook kan worden bijgepraat.

De deelname is gratis, een vrijwillige bijdrage welkom. Aanmelding is niet nodig. Deze wandeling is een samenwerking met Voorst Wandelt.

Henri ten Brinke, 055-3015015 of Ronald Dashorst, 06-16912727