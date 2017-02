Elektrische Fietsen informatieavonden bij Xycleservice

DOESBURG - Op woensdag 1 maart en donderdag 2 maart houdt Xycleservice in Doesburg een elektrische fietsen informatieavond. Tijdens deze avond komt u alles te weten en beantwoorden zij al uw vragen over de elektrische fiets!

Zij gaan u helemaal bijpraten over de huidige technieken, modellen en ontwikkelingen in deze zeer populaire markt. Middels voorbeelden, vraag en antwoord, zal de avond vorm krijgen en worden ook onderwerpen als veiligheid, vervoer achterop auto, verzekering, maar ook het aanschaffen van een gebruikte E-bike zal worden besproken. Kortom, staat u op het punt om een elektrische fiets aan te schaffen, kom dan op woensdag 1 maart of donderdag 2 maart om 19.30 uur naar de informatieavond bij Xycleservice aan de Leigraafseweg 33-F in Doesburg, Graag aanmelden voor 1 maart en de deelname is gratis. Voor meer informatie en aanmelden: www.xycleservice.nl, tel. 0313-412727, info@xycleservice.nl.