Oliebollenactie jeugdafdeling Sp. Brummen

BRUMMEN - Op dinsdag 27 december komen jeugdspelers van Sportclub Brummen aan de deur voor de verkoop van verse oliebollen. De oliebollen worden verkocht in Brummen, Leuvenheim en Oeken. En vers is écht vers, want overdag worden de oliebollen in de bakkerij van firma Teeselink abereid, zodat men ’s avonds bij een kopje koffie of thee van kan genieten.

De verkopers komen tussen 16.00 uur en 19.00 uur aan de deur. Niet thuis op het moment dat er aangebeld wordt? Geen probleem want in het clubhuis van Sportclub Brummen op De Hazenberg kan men nog terecht tot 20.00 uur. Een zakje oliebollen (5 stuks) kost € 3,50 en drie zakken voor € 10,00. De opbrengst van de verkoop wordt gebruikt voor te organiseren activiteiten voor de jeugd.