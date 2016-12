WW in Gelderland daalt, ook onder 50-plussers

REGIO - In de maand november is het aantal WW-uitkeringen in Gelderland met 1.687 gedaald tot 48.017 uitkeringen. Deze daling met 3,4% is sterker dan de landelijke daling van 2,4%. Ook 50-plussers in de WW profiteren van het aanhoudend economisch herstel. In Gelderland gaan nu 25.365 WW-uitkeringen naar 50-plussers. Dat zijn er 1.125 minder dan een jaar geleden.

Door de gunstige ontwikkeling van de economie daalt het aantal WW-uitkeringen in Gelderland gestaag. Eind november zijn er 48.017 uitkeringen. Dat zijn er 1.687 minder dan een maand eerder, en 3.742 minder dan een jaar geleden. Voor Gelderland komt dat neer op een daling met 3,4% in de afgelopen maand en een daling van 7,2% ten opzichte van november 2015.

Ook de leeftijdsgroep 50-plus profiteert in Gelderland van het economisch herstel. Het aantal WW uitkeringen voor 50-plussers is hier in een jaar tijd gedaald tot 25.365. Doordat er minder ontslagen vallen, komen er ook veel minder nieuwe uitkeringen bij. In 2015 werden er in de periode januari tot en met november nog 17.533 nieuwe uitkeringen verstrekt aan 50-plussers, in 2016 zijn dat er tot nu toe 15.346.