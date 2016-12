Samenwerking tegen overgewicht bij kinderen

BRUMMEN – Wethouders Luuk Tuiten en Koos Paauw van de gemeente Brummen namen onlangs het Werkplan Verbinding Preventie en Zorg (VPZ) in ontvangst. In dit plan is vastgelegd hoe verschillende gezondheidsprofessionals met elkaar kinderen met (dreigend) overgewicht en obesitas op de juiste manier signaleren, begeleiden en waar nodig geleiden naar de juiste zorg. In eerste instantie gaat het om kinderen in de basisschoolleeftijd, later komt uitbreiding met andere leeftijdsgroepen.

14 Procent van de jongeren van negen en tien jaar in de gemeente Brummen heeft overgewicht. Een effectieve methode bij de aanpak van overgewicht is Jongeren Op Gezond Gewicht (JOGG), waar Brummen sinds 2014 aan meedoet. Bij de JOGG-aanpak investeren niet alleen ouders en gezondheidsprofessionals zoals huisarts, fysiotherapeut, diëtist en GGD, in een gezonde leefstijl van jongeren, maar bijvoorbeeld ook winkeliers, bedrijven, scholen, verenigingen en de gemeente. Gezamenlijk wordt gewerkt aan meer aandacht voor voeding en bewegen, betere sport-, beweeg- en speelfaciliteiten en een duidelijke zorgstructuur.

Hiervoor is nu een ketenaanpak opgesteld in het Werkplan Verbinding Preventie en Zorg. Met elke beroepsgroep zijn werkafspraken gemaakt wat ieders taak is in de aanpak rond overgewicht. Daarnaast is onder andere vastgelegd dat er zoveel mogelijk gewerkt wordt conform de gemaakte afspraken in het werkdocument. Daarnaast houden de professionals elkaar scherp op nieuwe ontwikkelingen en integreren die in de aanpak. Tot slot is afgesproken dat nieuwe partners zich ieder moment kunnen aanbieden om deel te nemen aan het netwerk.

Als middel voor de betrokken gezondheidsprofessionals zijn er zogenoemde stuurkaarten ontwikkeld. Aan de hand van thema’s staat per thema beschreven welke problemen zich kunnen voordoen, bijvoorbeeld vanuit lichamelijke, psychische invalshoek of door voeding van een kind of de gezinssituatie. Vervolgens staat beschreven welke instantie een rol kan vervullen om de problemen aan te pakken. Deze stuurkaarten worden onder andere aan gezondheidsprofessionals en scholen verstrekt en komen in digitale vorm op de site van Team voor Elkaar, zodat iedereen elkaar gemakkelijk weet te vinden.

Op de foto: Wethouders Paauw en Tuiten met vertegenwoordigers van fysiotherapie Eerbeek, Team Voor Elkaar, gemeente Brummen, Vérian, Stichting Rhienderoord Zwem & Sportplezier, GGD, Caransscoop en de JOGG-regisseur