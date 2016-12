Nigel Klomp Gelders jeugdkampioen met zijn vogels

LOENEN – Op de districtswedstrijd in Huissen van de Nederlandse Bond van Vogelliefhebbers, zijn door leden van Vogelvreugd uit Loenen mooie resultaten geboekt. Deze wedstrijd geldt als opmaat naar de Nedelandse kampioenschappen, die begin januari in de Apeldoornse Americahal worden gehouden.



De districtswedstrijd wordt al een aantal jaren gehouden in de sporthal te Huissen en er waren dit jaar ruim 1500 vogel ingezonden. Bij dit district behoort de provincie Gelderland en het grootste gedeelte van Flevoland. Er maken 65 verenigingen deel van uit.

Jeugdlid Nigel Klomp kwam als beste uit de bus. Met een zebravink grijze pop is hij kampioen in zijn klasse met 93 punten. Zaterdagmorgen werden de jeugdleden van het district extra in het zonnetje gezet met een prijsuitreiking en een traktatie.

Bij de gouldamadines wist Wietse Lubben brons te winnen met 92 punten. Ook Adrie Groen is diverse keren in de prijzen gevallen. Hij wist in meerdere categorieën zelfs de hoofdprijs mee te nemen. Hij werd kampioen met stam en enkeling kleurkanaries. Verder behaalde hij nog een kampioensprijs in de groep postuurkanaries met Five Fancy stel 183 punten en een stam van 368 punten. Berry Koller is Gelders kampioen met kleurkanarie geel mozaïek T-1 stam 364 punten. Peter Baars wist te winnen met aymaraparkiet wildkleur, stellen kampioen met 185 punten en bij de enkelingen kampioen met 93 punten tevens zilver en brons. Voor Levi Klomp, Wil Schoonhoven en Paul Berends waren er prachtige resultaten in hun klassen.