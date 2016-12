Rondweg De Hoven komt dichterbij

ZUTPHEN / BRUMMEN – De voorbereidingen voor de aanleg van de rondweg om De Hoven zijn in volle gang. De provincie Gelderland, die het werk gaat uitvoeren, heeft de aanleg van de weg opgedeeld in twee delen: de doorgang onder het spoor en de rest van de weg.

De onderdoorgang onder het spoor tussen Zutphen en Brummen mag de provincie niet zelf bouwen, hiervoor heeft ProRail het alleenrecht. Daarmee worden veiligheid en beschikbaarheid van het spoor gegarandeerd. De provincie heeft ProRail daarom opdracht gegeven de spooronderdoorgang te realiseren. Inmiddels heeft ProRail hiervoor een aannemer gecontracteerd. Naar verwachting begint deze aannemer nog voor de zomer met de werkzaamheden. Vanaf dat moment zijn de eerste werkzaamheden zichtbaar.

De provincie is nog in gesprek met grondeigenaren over de aankoop van grond. Daarnaast wordt het contract om een aannemer te selecteren afgerond. In het voorjaar van 2017 verzorgt de provincie een inloopavond over de nieuwe rondweg, waarbij de planning en het ontwerp worden getoond.

De rondweg om De Hoven komt deels te liggen op grond van de gemeente Brummen en deels op grond van de gemeente Zutphen. De nieuwe weg begint aan de noordzijde ter hoogte van de Weg naar Voorst, volgt een stukje het spoor en eindigt aan de zuidkant op de Kanonsdijk. De provincie wil drie maatregelen nemen om de rondweg beter in te passen in de omgeving. Hiervoor wordt begin volgend jaar het ontwerp-inpassingsplan Aansluiting de Teuge en herbestemming bij de Baankstraat afgerond. Naar verwachting kan het ontwerp-inpassingsplan begin februari 2017 zes weken ter inzage gelegd worden. In deze periode kan eenieder een zienswijze indienen. Rond de zomer hoopt de provincie het inpassingsplan definitief vast te kunnen stellen.

www.gelderland.nl/N345-dehoven