Kerstboodschap Raad van Kerken Dieren e.o.

Het beeld van Maria, Jozef en het kleine kind van Bethlehem ontroert en raakt ons. Het tekent ons de kwetsbaarheid van het nieuwe leven waarin hoop voor de toekomst verborgen ligt.



Het Kerstverhaal is een hoopvol verhaal in de wereld vol tegenstellingen, waarin wij leven. Een wereld waarin machtige partijen oorlog voeren en kleine mensen moeten vluchten. Oorlog, terrorisme en geweld bedreigen het leven van miljoenen mensen. Terwijl ieder mens verlangt naar een plek waar hij kan leven. En wij weten dat het leven goed en mooi kan zijn, als je ziet hoeveel mensen voor elkaar kunnen betekenen.



Ook het Kerstverhaal speelt zich af in een harde wereld vol tegenstellingen. Enerzijds de machtige keizer Augustus aan het hoofd van het Romeinse rijk en aan de andere kant twee onbeduidende mensen: Maria en Jozef, op weg naar Bethlehem om zich te laten inschrijven vanwege het bevel van die keizer. De keizer in zijn prachtige paleis, maar voor hen is er geen plaats in de herberg.



In een wereld vol onrust en dreiging blijven wij hopen. In de geboorte van het Kind van Bethlehem is een nieuw begin geschapen. Het Evangelie gelooft niet in de brute macht van keizers of legers. Het houdt ons de weg voor van het Kind van Bethlehem, een mens vol mededogen voor mensen in nood. Deze weg heeft toekomst en geeft hoop.

Wij wensen u goede Kerstdagen toe,

Raad van Kerken Dieren e.o.