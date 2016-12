Doesburg krijgt permanent kunstwerk IJsselbiënnale

DOESBURG - Het College van B&W van Doesburg stemt in met de keuze voor beeldend kunstenaar Marieke de Jong, voor het maken van een permanent kunstwerk in het kader van de eerste IJsselbiënnale. In de zomer van 2017 start een groot cultureel evenement dat de IJsselvallei en de daarin liggende Hanzesteden voor binnen- en buitenlands publiek in de schijnwerpers zet. Doesburg doet hier als Hanzestad en partner volwaardig aan mee.

De IJsselbiënnale, georganiseerd door het Kunstenlab Deventer, brengt een ode aan de rivier de IJssel met een route van meer dan 25 monumentale kunstwerken van (inter)nationale kunstenaars, van Doesburg tot aan Hattem/Zwolle.

De kunstwerken staan op bijzondere locaties in het landschap en bij de Hanzesteden, zoals uiterwaarden en sluizen, steenfabrieken en landgoederen; waar je de IJssel kunt zien, ruiken en proeven. De kunstwerken zijn speciaal voor hun plek gemaakt en verbeelden het verhaal van de IJssel en haar vallei. Samen met een speciale programmering van gevestigde musea in de regio en een rijk en gevarieerd activiteitenprogramma op tal van locaties, vormt de IJsselbiënnale een boeiende ontdekkingsreis door dit bijzondere landschap. De kosten voor de kunstwerken worden betaald uit de exploitatie van de IJsselbiënnale.

In Doesburg komt het permanente kunstwerk van Marieke de Jong te staan bij de sluis. Een geschikte plek, die de monumentale binnenstad verbindt met de nieuwere wijken van Doesburg. Hiernaast komen er ook twee tijdelijke kunstwerken in Doesburg, een werk van Benjamin Bergmann aan de IJsselkade en een werk van Levi van Veluw in de GTW-loods in de Turfhaven. De keuze voor Marieke de Jong is voorbereid door het Kunstenlab Deventer en een kunstadviescommissie, bestaande uit de Doesburgers Donnie Gerhardus, Marten Hendriks en Geertje Staring. Marieke de Jong maakte reeds talloze projecten in bijvoorbeeld Apeldoorn, Zwolle, Arnhem, Deventer en Eelde, maar ook in Letland.