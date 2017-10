Première Zusters in Zaken bij de Rhederijckers

RHEDEN - Op vrijdag 27, zaterdag 28 en zondag 29 oktober brengt toneelvereniging de Rhederijckers het blijspel 'Zusters in zaken' op de planken. Het verhaal in een notendop: Klooster Welgelegen staat aan de rand van een faillissement. Moeder overste met drie nonnen wringen zich in allerlei bochten om het hoofd boven water te houden.



De bisschop, Monseigneur Siemelink, die ieder jaar een weekje in het klooster komt

uitrusten, is dan ook van plan het klooster te verkopen en er een casino van te laten maken. Dan staan de nonnen op straat en dat willen ze natuurlijk niet. Vervolgens verschijnt Guus Jongeneel, ofwel meneer BIL van Building Investments Limited, een kordate man die grootse plannen heeft met het klooster. Als dan ook nog Rianne het klooster in vlucht, omdat zij achtervolgd wordt door een groep drugdealers, is de chaos compleet. Hoe loopt het af met moeder overste en de zusters Agaath, Clara en Francisca? Beleef dat live mee en kom kijken naar de voorstelling in theater de Klaproos in Rheden, Korenbloemstraat 21. Er is keuze uit een avondvoorstelling op vrijdag en zaterdag, of een matinee op zondag. Entree bedraagt € 6,- kinderen jonger dan 16 jaar en 65+ € 5,-. Kaarten zijn te bestellen via de website: www.toneelvereniging-de-rhederijckers.nl/reserveren/ of telefonisch bij Marijke Weimar, tel. 026 - 49 54 366.