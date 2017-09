Dansen in het Tjark Riks

EERBEEK - Dat bewegen nodig is, vooral als je ouder wordt, is algemeen bekend. Dat iedere dinsdagmorgen in het Tjark Riks in Eerbeek gewerkt wordt aan dat bewegen voor ouderen is bij velen niet bekend.

Daarom nodigen de dames van dansgroep ’ t Haagje belangstellenden uit om eens te komen kijken. Om 10.15 starten de dames met dansen uit allerlei landen onder leiding van Yvonne. In de pauze is er koffie met koek en 11.30 uur is het dansfeest voorbij. En een feest is het. Iedereen komt met veel plezier.

Irma, tel. 0313 - 653322

Joke, tel. 055 - 5051589