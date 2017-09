Landschapsnetwerk Brummen gebruikt prijs voor magazine

BRUMMEN - Donderdag reikte het Landschapsnetwerk Brummen het eerste gedrukte exemplaar van het magazine over hun activiteiten uit aan wethouder Jolanda Pierik. Met het magazine benadrukt het Landschapsnetwerk dat we trots mogen zijn op het landschap in onze gemeente en op de inzet van bewoners voor hun toekomstige leefomgeving.

Het Landschapsnetwerk Brummen heeft met dit magazine eerder dit jaar een prijs gewonnen in de prijsvraag Maak Gelderland Mooier. Deze prijsvraag was uitgeschreven door de provincie. In een samenwerking met bureau tlu-landschapsarchitecten in Utrecht ontstond een magazine over de activiteiten van dit bewonerscollectief, die volgens de jury leest als een 'routekaart voor community building en bottom-up landschapsontwikkeling. Toegankelijk en doeltreffend: inspirerend voor alle partijen, waar ook in Gelderland'. Volgens de jury stak de aanpak gericht op een breed gedragen beweging om het landschap in de gemeente Brummen duurzamer te maken “qua integraliteit, professionaliteit en kaliber met kop en schouders boven de andere voorstellen uit”.

Met de prijs (een bedrag van 5.000 euro) gaat het Landschapsnetwerk een nieuwe website ontwikkelen die kan gaan functioneren als een platform voor uitwisseling van kennis en ideeën met de inwoners en bedrijven van de gemeente Brummen. Het Landschapsnetwerk wil niet alleen kennis delen met de samenleving, maar ook de kennis en ideeën over het landschap die in de samenleving verborgen zijn ophalen en zichtbaar maken. De website moet bijdragen aan een sterke bewustwording van de waarde die het bijzondere landschap tussen Veluwe en IJssel voor de inwoners en gebruikers heeft.

www.landschapsnetwerkbrummen.nl