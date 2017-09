Naar de Posbank en terug

VELP - Bijna 3000 sportievelingen namen zondag deel aan de Posbankloop. Hardlopen is in. En als je voor je lol rent, is de omgeving zoals die van de Posbankloop natuurlijk geweldig. Vanuit Velp tussen bossen en heidevelden door naar de beroemdste heuvel van de Veluwe.

Vlak voor de Posbank lag het keerpunt van de 15 km-route (foto). Dat was nieuw dit jaar. Door niet de lus over de Schietbergseweg naar beneden en via de N348 te maken, maar op de top van Posbank te keren, kon een extra lus door het natuurgebied worden ingepast. Het maakte ook dat de tijd van winnaar Yahala Awal Aman over de 15 km (00.48'.33") niet kon worden vergeleken met voorgaande jaren. Maar of dat zo belangrijk is? De Posbankloop mikt al lang niet meer op soms zwaar betaalde Afrikaanse toppers aan de start, maar wil een loop zijn waar iedereen natuurlijk zo snel mogelijk de finishlijn in Velp wil passeren, maar vooral voor het eigen resultaat meedoet. Het was ook wat dat betreft een heerlijk hardloopfestijn, met naast de 15 km voor mannen en voor vrouwen een 5,5 loop en kortere afstandjes voor kinderen. Aan de Rozendaalselaan, bij start- en finish, heerste een heerlijk sfeer. De Posbankloop toonde zich daarmee een waar hardloopfeest. - foto: Han Uenk