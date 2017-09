Ingetogen Lathums feest

LATHUM - Alweer voor de 114e keer vonden afgelopen weekend de Lathumse Volksfeesten plaats. Door het zeer plotseling overlijden van mededorpsgenoot en hoofdsponsor van de feesten, Werner Elshof, werd op het laatste moment het programma iets aangepast.

Donderdagavond startten de festiviteiten met de optocht. Het muziekkorps en vendeliers liepen in de optocht mee, maar de fanfare speelde geen muziek. De Koning van vorig jaar, Ralf Koenhen, werd opgehaald aan De Horst en ging onder begeleiding naar de tent op De Hörs. Tijdens het vendelen speelde daar de fanfare.

Dit jaar kende het Lathums Feest geen nieuwe koning. Met het vogelschieten werd niet doorgeschoten tot de hele vogel eraf was, maar werd er gestopt toen alle ledematen eraf waren.

Vrijdagochtend vond de uitvaart van Werner plaats. De mannenactiviteit werd daarom naar de middag verplaatst, zodat de mannen en vrouwen tegelijk een samenzijn hadden. Oud-Koning: Koenhen: “Het is heel dubbel allemaal, we proberen er het beste van te maken. Ik ben wel heel blij dat de kinderochtend, dankzij de school, vrijdagochtend door kon gaan. Want wij waren er allemaal niet”. - Foto Lotte Bienias.