Dierense Harmonie start nieuw muziekseizoen en Muziekmaatjes

DIEREN - Donderdag 31 augustus is alweer de eerste repetitie van het Dierens Harmonie Orkest. Ook de leerlingen van het Dierens Harmonie Orkest gaan dan hard aan de slag om muziekstukken in te studeren voor de verenigingendag van zaterdag 9 september. Het opleidingsorkest van DHO speelt die dag populaire en lekker in het gehoor liggende nummers. Tevens heeft DHO een informatiestand waar informatie verkrijgbaar is over lessen en spelen bij dit gezellige harmonieorkest. DHO heeft altijd plaats voor muzikanten die de draad weer willen oppakken.



Ook wordt na de zomervakantie gestart met de cursus MuziekMaatjes. Muziekmaatjes brengt jonge kinderen uit groep vier tot en met zes op speelse wijze in aanraking met het zelf maken van muziek op fluit en ritme-instrumenten.

Met de unieke lesmethode van MuziekMaatjes maken en beschilderen de kinderen zelf een fluit van een stuk bamboe. Als het mondstuk klaar is, begint meteen het spelen, want met één toon kan je al heel wat ritmes spelen. In de loop van het jaar komen er steeds meer gaatjes bij en komt ook de muzieknotatie aan de orde. Zo groeit de zelfgemaakte bamboefluit met de leerling mee. Aan het einde van het jaar is de fluit klaar en kunnen de leerlingen er al heel wat liedjes op spelen. Natuurlijk mogen de kinderen hun zelfgemaakte fluit aan het einde van het jaar houden.

De lessen worden wekelijks in kleine groepjes gegeven op de maandagmiddag en duren een uur. Er wordt gestart na de zomervakantie op maandag 18 september. De lessen zijn van 16.00 tot 17.00 uur.



www.dhodieren.nl