Feestelijke onthulling eendenhuis

DOESBURG - Burgemeester Loes van de Meijs opent zaterdag 2 september het eendenhuis dat naar historisch voorbeeld is herbouwd in de Bleekersgracht. Deze gracht heet in de volksmond de 'eendjesgracht'.

Het achthoekige eendenhuis, met een omtrek van ruim 10 meter, is herbouwd op de gerestaureerde fundering, waarop tot ongeveer 50 jaar geleden decennialang verschillende eendenhuizen hebben gestaan. Het eendenhuis ligt op een eilandje tegenover de Flugi van Aspermontlaan; deze heette vroeger de Kastanjelaan en was eeuwenlang de hoofdtoegangsweg naar Doesburg, vanaf de schipbrug over de IJssel.

De herbouw van het eendenhuis is een initiatief van buurtvereniging Molenpoort en is het resultaat van een voortreffelijke samenwerking tussen de buurtvereniging, de gemeente Doesburg en het waterschap Rijn en IJssel en is mogelijk geworden met bijdragen van liefst 17 verschillende bedrijven en organisaties uit Doesburg, Angerlo en Dieren. Het leeuwendeel van de bouwwerkzaamheden is verricht door een inwoner van de Windmolenstraat: Gerrit Smeitink.

Aan de feestelijke onthulling wordt meegewerkt door vrijwilligers van de Doesburgse brandweer, de Malletband van het Muziekkorps der Voormalige Schutterij, het koor De Smartlappers en stadsdichter Jan Vijn.

De feestelijke onthulling begint om 15.30 uur. Voorafgaand rijdt de burgemeester in een antieke brandweerwagen - een A-Ford uit 1929 - en onder begeleiding van muziek door de Malletband vanaf het stadhuis naar de Flugi van Aspermontlaan.