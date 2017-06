Zonnebloem actief

LOENEN – Tussen alle kramen op het veld bij het Schaapscheerdersfeest in Loenen was ook de vrolijke kraam van de Zonnebloem te vinden. Hier werd onder andere een enveloppenspel gespeeld, waarmee leuke, mooie en praktische prijzen te winnen waren. Mensen die geen prijs hadden, mochten een knuffel uitzoeken. Voor de kinderen was er een grabbelton en via een inschrijfvel konden bezoekers een prachtig krukje winnen. De vrijwilligers van de Zonnebloem waren per toerbeurt present om Karin Aartsen te helpen, die de organisatie van de dag in handen had.