Onderzoek naar benutten restwarmte papierindustrie

BRUMMEN - Het college van de gemeente Brummen maakt een bedrag van bijna 60.000 euro vrij om een haalbaarheidsonderzoek uit te voeren naar het benutten van restwarmte uit de papierindustrie. De warmte die ontstaat bij de productie van papier kan mogelijk elders worden gebruikt of opgeslagen, maar ook duurzaam opgewekt.

“Het is een flink bedrag”, erkent wethouder Eef van Ooijen, die duurzaamheid in zijn portefeuille heeft. “Maar het gaat hier wel om een belangrijk en mogelijk baanbrekend onderzoek. Het besluit om een haalbaarheidsonderzoek uit te voeren, is dan ook weloverwogen genomen.” De gemeente Brummen trekt hierin op met de lokale papierindustrie en de CleanTeach Regio, maar ook de provincie en het Ministerie van Economische Zaken.

“In februari dit jaar hebben we met allerlei deskundigen al diepgaand gesproken over de mogelijkheden voor de inzet van aardwarmte en restwarmte in Eerbeek,” licht wethouder Van Ooijen toe. “Vervolgens hebben we in maart dit jaar met de directies van de drie papierfabrieken in onze gemeente afgesproken werk te maken van wat wij genoemd hebben de Trias Thermica. Dit betekent dat we onderzoek gaan doen naar de mogelijkheden van distributie, opslag en het duurzaam opwekken van warmte. Deze opdracht hebben we neergelegd bij het adviesbureau Over Morgen.”

Centraal staat het onderzoek naar het benutten van restwarmte uit het productieproces van de Eerbeekse papierindustrie, maar ook de opslag van warmte en het duurzaam opwekken hiervan komen in het onderzoek aan bod. Deze drie aspecten van duurzame warmtevoorziening worden in samenhang bestudeerd. Het doel van het onderzoek is het inzichtelijk maken van duurzame warmteoplossingen in Eerbeek. Er wordt optimaal gebruik gemaakt van de beschikbare restwarmte binnen de papierindustrie zelf. Hier liggen ook kansen voor omliggende bedrijven en mogelijkerwijs ook woningen in Eerbeek.

Deze kansen en oplossingen worden weergegeven in de zogeheten Warmte Transitie Atlas, die het mogelijk maakt om te bepalen of de individuele of gezamenlijke benutting van restwarmte mogelijk is. Op basis van deze Atlas wordt ook een schetsontwerp met kansen voor Eerbeek en omgeving opgesteld, zowel voor de korte als lange termijn.