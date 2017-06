Op de fiets? Even niets…

EERBEEK – De kinderen uit groepen zeven en acht van basisschool C. van Leeuwen in Eerbeek hebben van Veilig Verkeer Nederland (VVN) voorlichting gehad over de gevaren van het gebruik van smartphones in het verkeer. Je telefoon gebruiken op de fiets leidt tot een 40 procent grotere kans op een verkeersongeval en dus kreeg de les het motto Aandacht op de Weg.

Volgens inschattingen van de Stichting Wetenschappelijk Onderzoek Verkeersveiligheid speelt smartphonegebruik een rol bij één op de vijf fietsongelukken waarbij jongeren betrokken zijn. Tijdens de les is samen met de leerlingen gekeken naar de gevaren die ontstaan door het gebruik van de smartphone tijdens het fietsen. Ze konden zien, leren en ervaren wat afleiding met je doet. Het resultaat: leerlingen zijn zich meer bewust van de risico's van bellen, gamen en whatsappen in het verkeer.

De leerlingen hebben in groepjes oplossingen bedacht en afspraken gemaakt om afleiding op de fiets te voorkomen. De belangrijkste afspraken zijn klassikaal geselecteerd en op een Safetydeal geschreven. Deze hebben de kinderen ondertekend en in de klas opgehangen. Alle leerlingen ontvingen ook een persoonlijke afsprakenkaart, waarop ze een afspraak met zichzelf hebben geschreven over hun mobielgebruik op de fiets. Deze afsprakenkaart nemen ze mee naar huis om met hun ouders/verzorgers te bespreken.