Expositie Kunst rondom de IJssel bij Ars Longa

DREMPT - De hele zomer vertonen kunstenaars uit binnen- en buitenland hun werken tijdens de IJsselbiënnale, een kunstroute langs de IJssel. Ook bij Ars Longa in Drempt is van 1 juli tot en met 24 september van alles te zien en te beleven.

De expositie Natuurlijk de IJssel laat bezoekers in de beeldentuin en de serre van Ars Longa genieten van de natuur en het leven in de omgeving van de IJssel. Schilders en beeldend kunstenaars uit Drempt, Hummelo, Keppel en omgeving geven via hun werk hun kijk op de schoonheid van de natuur.

Henny Dokter is voorzitter van het Toeristisch Informatieplatform Drempt, Hummelo en Keppel, dat de IJsselbiënnale in Drempt organiseert. “De diversiteit aan stijlen en de hoge kwaliteit maken het de moeite waard om een kijkje te nemen naar bijvoorbeeld het expressionistische werk van Henk Hulshof, de figuratieve en realistische werken van Elisabeth Pieterse en Cees Roorda, de beelden en schilderijen van Floris Wolvetang, de bronzen beelden van Mariëtte Schouten, de landschappen en stillevens van Marian Merk en de hedendaagse kunst van Frans Verhey.”

Natuurlijk de IJssel wordt op zaterdag 1 juli om 14.00 uur officieel geopend met een concert van jazzband Hot & Sweet en is verder iedere vrijdag, zaterdag en iedere eerste zondag van de maand van 11.00 tot 17.00 uur gratis te bezichtigen.

www.ijsselbiennale.nl

Foto: Van links naar rechts: kunstenaar Henk Hulshof, Jeannette Baart, eigenaresse van Ars Longa, en Henny Dokter , voorzitter van het Toeristisch Platform Drempt, Hummelo en Keppel met Hulshofs werk De Uiterwaarden van de IJssel – foto: Ceciel Bremer