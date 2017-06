Jef Vels nieuwe Technisch Jeugdcöordinator DVOV

VELP - Het bestuur van DVOV heeft voor het seizoen 2017-2018 de gewenste Technisch Jeugd Coordinator weten te contracteren: Jef Vels uit Uden. Jef is tussen 1997 en medio 2015 in diverse functies werkzaam geweest als docent KNVB opleidingen, JeugdPlanNederland talententrainer en KNVB District trainer.

In 2011 is Jef samen met enkele bekwame en enthousiaste collega's Holland Soccerways gestart. Een voetbalorganisatie die zich in eerste instantie heeft toegelegd op het ontwikkelen van meisjesvoetbal, maar zich sinds de laatste jaren gespecialiseerd heeft in het ondersteunen en begeleiden van jeugdbesturen, jeugdtrainers en -leiders. Op zowel voetbaltechnisch vlak als op het beleidsvlak.

Jef is voetbal, zijn visie sluit goed aan bij het Jeugd Voetbalplan van DVOV. Zijn visie luidt: ‘Voetballen leer je door te voetballen’. Die visie wil hij uitdagend, stimulerend, enthousiasmerend en soms confronterend uitdragen. Jef wil iedere speler, trainer en coach nog beter maken.