BRUMMEN – Het meidenteam van VDZ uit Arnhem heeft het op zaterdag 20 mei op sportpark De Hazenberg gehouden Willem Weggelaartoernooi gewonnen. Op dit toernooi voor JO-17-meidenselectieteams kwam VDZ in de finale uit tegen Lemelerveld. Het duel eindigde in 1-1, waarna de ploeg uit de Gelderse hoofdstad de penalty’s beter nam dan de tegenstander. De toernooiwinnaar ontving de bokaal uit handen van Dick Weggelaar, zoon van de naamgever van het evenement. Na afloop bedankte medeorganisator Gerrit Kempes alle deelnemers voor hun inzet, evenals de scheidsrechters, kantinepersoneel en verzorging voor hun medewerking.

Er werd een halve competitie afgewerkt, waardoor alle teams evenveel wedstrijden speelden. ST: Oeken/Brummen en Lemelerveld eindigden op een gezamenlijke tweede plaats in de poule, maar het doelsaldo van de formatie uit Overijssel was iets beter, waardoor zij de finale mochten spelen. Nadat alle poulewedstrijden waren gespeeld, mocht de ploeg van ST: Oeken/Brummen in een duel om de 3e en 4e plaats uitkomen tegen DVC ’26 (Didam). ST: Oeken/Brummen won het treffen met 1-0. De wedstrijden werden geleid door eigen clubscheidsrechters. De organisatie was – namens Sportclub Brummen – in handen van Gerrit Kempes, Johan Reukers en Joop Schijff. Eindstand: 1. VDZ (Arnhem), 2. Lemelerveld, 3. ST: Oeken/Brummen en 4. DVC ’26 (Didam).

Foto:

De finalisten VDZ (links) en Lemelerveld. - foto: PR Sp Brummen