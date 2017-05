Seniorenorkest De Vriendenkring gaat Klarenbeek verlaten

KLARENBEEK - Seniorenorkest De Vriendenkring speelt al sinds de oprichting in 1984 in het voormalig dorpshuis Ons Gebouw aan de Woudweg in Klarenbeek. Door verkoop van het pand, werd het orkest genoodzaakt een andere locatie te zoeken.

De afgelopen meimaand heeft het orkest gebruikt om op diverse plaatsen in de regio te repeteren, op zoek naar een plek die aansluit bij de wensen van het orkest. Dat is prima verlopen en gelukt. Het enthousiaste orkest kweet zich met verve van deze taak en heeft haar nieuwe onderkomen gevonden in het dorpshuis van Oosterhuizen.

De Vriendenkring wil niet ‘met stille trom’ Klarenbeek verlaten. Daarom houden zij een afscheidsconcert op 14 juni in Ons Gebouw. Het concert wordt gespeeld van 14.30 uur tot 16.00 uur. Er is een korte pauze. Iedereen is welkom en de toegang is vrij. Koffie met cake staat klaar. Na afloop is er gelegenheid tot het nuttigen van een drankje.

De vriendenkring biedt een verrassend vlot programma met leuke muziek. Het orkest bestaat uit 45 actieve sociale ouderen, in leeftijd variërend van 55 tot zo lang het kan. Het oudste lid is inmiddels 87 jaar en speelt nog iedere week met veel plezier. Het orkest voorziet in een behoefte van de oudere muzikant, die uit de verre omtrek naar Klarenbeek komt om te spelen onder leiding van de dirigent, Willy Beudel. Het orkest is een graag geziene gast bij optredens in de zorgcentra in de regio. Gemiddeld verzorgt De Vriendenkring acht tot tien optredens per jaar. Dit is een belangrijke bijdrage in het bestaan van de club. Spelende leden zijn altijd welkom. Momenteel worden gezocht naar trombones, hoorns en klarinetten.