Jonge badmeester Roy Zweverink heeft er zin in

LOENEN – De nieuwe badmeester van het Loenense bad Molenallee heet Roy Zweverink en hij heeft vorige week een goede start gemaakt met het eerste zomerse weer. Dankzij de zonnecollectoren was het water al flink opgewarmd en kon al fijn worden gezwommen. Zweverink heeft er alle vertrouwen in dat het goed gaat komen met de komende zomer. Het bad is er in ieder geval klaar voor om een grote stroom bezoekers op te vangen.

Roy Zweverink (27) uit Klarenbeek is blij dat hij deze job heeft gekregen. Na zijn sportopleiding in Amsterdam viel het niet mee om een baan te vinden. Hij kon wel aan de slag bij De Scheg in Deventer en deed hier twee jaar bad-ervaring op. Daarbij is hij ook dorpscontactpersoon in Klarenbeek. Hij hoorde dat de baan van badmeester in Loenen vacant was en solliciteerde. Zweverink werd aangenomen en is dolblij met deze full time baan. De extra uren die in de zomer worden gemaakt, compenseren het winterse seizoen waarbij er minder te doen valt op het bad. Hij vindt dat prima. Een klein nadeel vindt Zweverink wel dat hij niet in de zomer op vakantie kan, maar dat maakt hem niet zoveel uit, want op wintersport gaan vindt hij ook prachtig.

Zweverink keek er van op dat voor deze functie heel wat komt kijken. Niet alleen het toezicht, maar ook personeelsbeheer, de grote technische installatie van het bad onderhouden en zorgen voor een prettige sfeer in en rond het water. Daarbij horen ook nog de activiteiten. Zweverink: “Vooral die activiteiten liggen me wel. Een paar jaar ben ik daar in Klarenbeek ook al druk mee als dorpscontactpersoon. In dit bad doen we best veel. Niet alleen de zwemvierdaagse, maar ook het dauwzwemmen op Hemelvaartsdag, spelmiddagen, discozwemmen en moonlight-zwemmen. Wellicht komt er nog wat bij.”

De nieuwe badmeester kent het Loenense bad. Toen hij wat jonger was kwam hij er ook regelmatig. Zweverink: “Het is een prachtig ruim opgezet zwembad. Gezinnen kunnen er gezellig en veilig vertoeven. We hebben een grote zonneweide, grote glijbaan en veel spelattributen. De kleintjes maar ook de jeugd kan zich hier prima vermaken.”

De badmeester krijgt de hulp van een tiental hulpkrachten. Geen vrijwilligers. Vaak komen de jongens en meisjes jaar op jaar weer hier werken. Hij is blij met de terugkeer van badjuffrouw Bianca Boesveld - Harmsen. Na tien jaar afwezigheid is zij hier weer terug. Toen zij tien jaar geleden vertrok was zij hier al 27 jaar actief geweest. Met jong en oud kon Bianca het goed vinden. Zij weet dat dat het met de jonge badmeester gaat lukken.

foto:

Badmeester Roy Zweverink is in het Loenense zwembad in zijn element. - Foto: Martien Kobussen