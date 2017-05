Afwisselende 'Hondendag' bij Sascha Diertotaal Duiven

DUIVEN - De ‘Hondendag’ bij Sascha Diertotaal in Duiven wordt dit jaar gehouden op zaterdag 27 mei, van 11.00 tot 15.00 uur. De invulling is heel divers. Naast hondenbezitters vinden ook kattenliefhebers er veel van hun gading.

Een hondengedragstherapeut, een hondenfotograaf, een hondentrimmer, een kwispelwedstrijd, een gratis behandeling tegen vlooien en teken en tal van aanbiedingen. Het succes van de jaarlijkse 'Hondendag' lijkt verklaard. Eigenaar Brigitte Elsman van Sascha Diertotaal verheugt zich erop. "Het is ieder jaar drukbezocht."

De preventieve, gratis behandeling tegen vlooien en teken (ook voor katten) is met het middel Frontline. Van de gratis behandeling kunnen de dieren desgewenst door de Duivense hondentrimsa-lon Bodella. Of naar 'hersenwerk', een denkspelletje voor honden. Een andere mogelijkheid is mee-doen aan de kwispelwedstrijd. Om de hond op z'n voordeligst op de foto te zetten is Image & More Fotografie aanwezig. Eigenaren van honden die probleemgedrag vertonen, kunnen gratis advies inwinnen bij hondencoach Arvid van Putten. (Let op: alleen op afspraak tussen 9.30 en 13.30 uur, info@saschadiertotaal.nl). De dag wordt op Facebook ondersteund met een 'Leukste hondverkiezing'. De winnaar krijgt de titel 'Prins', naar het gelijknamige honden- en kattenvoermerk.

Sascha Diertotaal is gevestigd aan de Rijksweg 25 in Duiven.

Foto:

Brigitte en Bertus Elsman met hun 'kroost' in de dierenwinkel. V.l.n.r.: Imre, Amber, Mido, Guusje en Rivan.