Clubkampioenen De Bosruiters

BEEKBERGEN - Tijdens de jaarlijkse feestavond van ponyclub de Bosruiters uit Beekbergen zijn de nieuwe clubkampioenen gehuldigd. Afgelopen maanden werd er een wintercompetitie afgewerkt over drie dressuur- en drie springwedstrijden. De deelnemers met de beste resultaten in deze competitie ontvingen het felbegeerde kampioenslint. Voorzitter Herman Bos kon de volgende clubkampioenen in het zonnetje zetten: Dressuur: Klasse Groen: Lisanne van de Baan met Jake, Klasse B Esmee Schaufeli met James Bont, Klasse L1 Maaike Dekkers met Deejay, Klasse L2 Eline Boersma met Vitall, Klasse M1 Lisa Klopman met Ice,

klasse M2 Amber van der Mast met Kyra, Klasse Z1 Ryanne van Leur met Ester, Springen:

Klasse Licht Groen Kyra Klopman met Angela, Klasse Groen Anouk Kaal met Roma, Klasse B Leander Braaksma met Bengyi, Klasse L/M Kyra Klopman met Roseta en Zahra Staps ontving de Buisbokaal (aanmoedigingsprijs) en Chemène Telgen en Ryanne van Leur werden gehuldigd als Bosruiter van het Jaar.

