Nieuw bestemmingsplan haalt 'slot van Eerbeek'

EERBEEK – Wat betreft het Brummense college, komt over ruim een maand het nieuwe bestemmingsplan voor Eerbeek officieel ter visie te liggen en kan iedereen daarop een reactie geven. Het plan haalt volgens wethouder Eef van Ooijen 'het slot van Eerbeek'. Als het bestemmingsplan effectief wordt, biedt dat volgens het college duidelijkheid en nieuwe mogelijkheden.

Voor het nieuwe bestemmingsplan in concept ter inzage wordt gelegd, wil het college vooral iedereen bijpraten over de ontwikkelingen en het plan dat vorige week als concept is gepresenteerd. Zo worden er op 6 en 8 mei informatiebijeenkomsten gehouden en worden belangrijke betrokken partijen en andere belanghebbenden bijgepraat. Maar ook wordt de gemeenteraad gevraagd wat zij vinden van het voornemen om het ontwerp bestemmingsplan eind mei officieel in procedure te brengen.

Het nieuwe bestemmingsplan is van groot belang en hard nodig om Eerbeek weer in beweging te krijgen. Het bestemmingsplan beslaat twee belangrijke gebieden in Eerbeek, namelijk het centrum van het dorp en het industrieterrein. Het is uiteindelijk de gemeenteraad die – naar verwachting in september of oktober dit jaar – het bestemmingsplan uiteindelijk gaat vaststellen. Wanneer dit gebeurt is er een belangrijke horde genomen. Dan kan Eerbeek zich daadwerkelijk ontwikkelen. Het spreekwoordelijke slot gaat dan van Eerbeek af en nieuwe ontwikkelingen worden weer mogelijk. In het programma Ruimte voor Eerbeek zijn deze vertaald in tien concrete gebiedsopgaven. Elk van deze opgave kent zijn eigen procedure, planning en participatietraject. Dit uiteraard wel met het nieuwe bestemmingsplan als kader.

De strengere milieu wetgeving zorgde voor dilemma’s en botsende belangen. Daarom heeft het gemeentebestuur, samen met onder andere provincie en papierindustrie, geïnvesteerd in overleg, in het doen van de meest uiteenlopende vormen van onderzoek en in het zoeken naar oplossingsrichtingen. Dit alles komt nu samen in een nieuw perspectief voor Eerbeek, met bescherming en groeimogelijkheden voor de aanwezige (papier)industrie en volop kansen voor het ontwikkelen van een fantastisch nieuw dorpscentrum. In een relatief klein gebied is er in de ogen van het college een verantwoorde balans gevonden tussen alle aanwezige belangen.

"Het belang van de industrie, van die werkgelegenheid, is ons heel veel waard", vat Van Ooijen het probleem ook samen. "Want wonen en werken, woonwijken en fabrieken, zijn in Eerbeek met elkaar vervlochten. Het was dus een flinke puzzel, waar met name ook de provincie een rol heeft gespeeld bij het vaststellen van de verschillende milieuzones." En in Eerbeek gaat het dan vooral om geur. "Vanuit milieu wetgeving de mogelijkheden bekijken, want we willen die banen absoluut behouden."

Het resultaat van die puzzel is te lezen op de website www.brummen.nl/ruimtevooreerbeek. De bezoeker zal daar bemerken dat het lezen van een bestemmingsplan en de vele onderliggende onderzoeken en documenten geen gemakkelijke opgave is. Daarom organiseert de gemeente twee ruim opgezette informatiebijeenkomsten waar belangstellenden zich kunnen laten informeren over onder andere het bestemmingsplan, de onderliggende PlanMER, het programmaplan Ruimte voor Eerbeek en andere belangrijke thema’s. De eerste inloop- en informatiebijeenkomst is op zaterdag 6 mei van 11.00 tot 15.00 uur. Op maandagavond is er een zelfde bijeenkomst van 19.00 tot 21.30 uur. Beide vinden plaats in het Tjark Rikscentrum in Eerbeek.