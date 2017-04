DOESBURG - Burgemeester Loes van der Meijs heeft zondag het nieuwe muurgedicht aan de Martinikerk in Doesburg onthuld. Met ‘Rijkdom en armoe’ won de Doesburgse Marrit Verwiel de gedichtenwedstrijd die de Protestantse Gemeente te Angerlo-Doesburg sinds 2012 jaarlijks organiseert. Burgemeester Loes van der Meijs benadrukte dat het gedicht in al haar eenvoud en directheid ons weer eens even stil laat staan bij de zegeningen in ons leven. - foto: Chris Kors