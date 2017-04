SP Doesburg wil eigen bijdrage Wmo afschaffen

DOESBURG - De SP-afdeling Doesburg wil dat de gemeente Doesburg de eigen bijdrage voor de Wmo afschaft. Ze zal een voorstel hiervoor doen in de gemeenteraad.



Fractievoorzitter Heidy Melissen: “De opeenstapeling van alle eigen bijdragen leidt tot schrijnende situaties. Daar kunnen we iets aan doen. Door de bijdragen die de gemeente zelf kan vaststellen af te schaffen. Ik hoop op steun van de andere partijen in de gemeenteraad", aldus Melissen.

Elke gemeente kan een eigen bijdrage vragen voor bijvoorbeeld hulp in de huishouding, persoonlijk verzorging, begeleiding, een traplift of een scootmobiel. Maar dit hoeft volgenms de SP niet. Verschillende gemeenten zien hier van af. De SP wil dat Doesburg dit ook gaat doen.



Uit antwoorden op vragen van de SP blijkt dat gemeente in 2015 een fors bedrag van honderdduizenden euro’s heeft overgehouden van het geld dat zij ontvangt van het Rijk voor deze zorg. “Aangezien het geld bedoeld is voor de mensen die ziek zijn en die aangewezen zijn op hulp en ondersteuning mag de financiering van het afschaffen van deze eigen bijdragen geen probleem zijn”, aldus Melissen namens de SP.

Uit onderzoek is gebleken dat een derde tot een kwart van Nederlanders afziet van zorg en ondersteuning, door de hoge eigen bijdragen die zij ervoor moeten betalen. “Dat moeten we voorkomen. Wie professionele zorg nodig heeft, moet die krijgen”, aldus Heidy Melissen.