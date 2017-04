Nieuwe straatnamen in Loenen

LOENEN – De eerste voorbereidingen voor de bouw van een nieuw wijkje aan het Hameinde in Loenen is in gang gezet. Zodra alles rond is kan er gebouwd worden. Wellicht zal de aanvang nog enige maanden duren. Er komt aan het Hameinde aansluitend aan de wijk Loenerdrift een complex van 42 woningen. Hier zijn drie nieuwe wegen gepland.



Straten dienen een toepasselijke naam te hebben. De gemeente Apeldoorn biedt hiervoor inspraak aan voor de bewoners. Dus ook van de Loenenaren om suggesties te doen. Hier is uitvoerig gebruik van gemaakt. Ook de stichting Historie Loenen en Dorpsraad Loenen kreeg hierbij hun inbreng. Uit de ingebrachte suggesties koos het college van Burgemeester en Wethouders voor drie toepasselijk namen. Er is gekozen voor ‘Het Hoenderrikken’, die loopt van het Hameinde tot de Bruisbeek. Ook ‘De Boerboom’, die loopt van Het Hoenderrikken in een lus tot weer aan Het Hoenderrikken. Als derde nieuwe weg is gekozen voor ‘Hamakker’, die loopt van Het Hoenderrikken tot het Hameinde.



Het Hoenderrikken (bewoont door de familie Holtslag) en De Boerboom (bewoont door de familie Van den Beld) zijn twee oude boerderijen aan het Hameinde. Eeuwenlang staan die gebouwen er al en leven nu dus ook voort in de naamgeving van deze wegen. De naam Hamakker is gevonden in oude stukken. Het was de naam van een boerderij dat in vroeger tijden in de buurt van het Hameinde heeft gestaan.