IVN Eerbeek komt met korte Natuurcursus

EERBEEK - IVN Eerbeek en omstreken organiseert een minicursus Natuur in uw omgeving. De cursus bestaat uit drie woensdagavonden met aansluitend drie excursies op de zaterdagochtend erna. Tijdens de drie cursusavonden komen diverse onderwerpen aan bod.



Ze starten 19 april met een cursus over het ontstaan van de beken en sprengen in de omgeving. De bijbehorende excursie is zaterdag 22 april. Op woensdag 3 mei is de cursus gewijd aan het ontstaan van onze omgeving (Veluwe, Veluwezoom). Aansluitend is er op 6 mei een excursie. De laatste woensdag, 17 mei, wordt een cursusavond gehouden over de onderlinge afhankelijkheid tussen planten en insecten. Bijbehorende excursie is op 20 mei.

De cursusavonden worden gegeven bij het Tjark Riks centrum in Eerbeek De aanvangstijd is 20.00 uur. De excursies zijn op zaterdagochtend van 9.30 tot 12.00 uur. De locatie van de excursies wordt tijdens de cursusavond bekend gemaakt.

De prijs voor deze complete cursus inclusief koffie en readers bedraagt 25 euro. Aanmelden

kan tot 9 april aanmelden bij: Chris Holtslag tel: 0313-653113, e-mail: chrisholtslag@ziggo.nl. Overige informatie: www.ivn-eerbeek.nl.