Inschrijving Pinksterfestival geopend

BRUMMEN – Het Pinksterweekend staat in Brummen traditioneel in het teken van de grote markt. Dit is de afgelopen jaren uitgebreid met onder andere een theaterfestival en kunstmarkt. De Pinkstermarkt gaat vanaf nu, met een nieuwe organisatie, door als Pinksterfestival Brummen.

Na de vorige editie namen marktmeesters Joost Dekker en Marcella Nebbeling afscheid. De organisatie is opgepakt door een nieuwe groep, Stichting Pinksterfestival Brummen, bestaande uit diverse ondernemers en betrokkenen uit de gemeente Brummen. Paul Jolink is voorzitter, zijn medebestuursleden zijn Marja Poldermans, Rob Kersten en Jelke Bouma. Marius Mennink neemt de functie van marktmeester op zich voor de Pinkstermarkt op maandag, Marie-Thérèse Snelders is aanspreekpunt voor de Kunstmarkt op zondag.

Het Pinksterfestival vindt plaats op zaterdag 3, zondag 4 en maandag 5 juni. Op zaterdag is er ruimte voor Theater Lokaal en de Pinksterrun, zondag is bestemd voor de Kunstmarkt en Theateretappe en het hoogtepunt vormt de maandag met de grote Pinkstermarkt en het Shantykorenfestival. Inschrijving voor de Pinkstermarkt en de Kunstmarkt is geopend en kan via www.pinksterfestivalbrummen.nl. Ook inschrijving voor de Pinksterrun is al mogelijk. Meer informatie over de Pinkstermarkt is verkrijgbaar bij marktmeester Marius Mennink, pinkstermartk@pinksterfestivalbrummen.nl. Meer informatie over de Kunstmarkt is verkrijgbaar bij Marie-Thérèse Snelders via kunstmarkt@pinksterfestival.nl. Wie een algemene vraag heeft, kan een e-mail sturen naar secretaris Marja Poldermans via secretariaat@pinksterfestivalbrummen.nl.

Het evenement wordt weliswaar door een kleine groep georganiseerd, maar moet worden uitgevoerd door een grote groep vrijwilligers. Op de website is te zien waar de organisatie allemaal hulp bij kan gebruiken. Aanmelden kan bij Gerard Klein Heerenbrink, tel. 06-20532617 of vrijwilligers@pinksterfestivalbrummen.nl.