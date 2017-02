Het Zonnehuis feestelijk heropend

BEEKBERGEN - De cliënten kregen de eer; met het vullen van aardewerk potten met mooie kamerplanten heropende zij samen met Erwin Höppener (Raad van Bestuur, Zorggroep Apeldoorn en omstreken (ZGA e.o.) officieel het vernieuwde Zonnehuis! Dit alles onder grote belangstelling van andere cliënten en naastbetrokkenen, medewerkers, vrijwilligers en genodigden.

Begin vorig jaar gingen de bouwvoorbereidingen van start, met het maken van diverse schetsen door de architect. Nu ruim een jaar later is de verbouwing gereed en dat werd goed gevierd donderdag! Na enkele speeches was het dan zo ver; alle aanwezigen konden zien hoe de cliënten de planten in de potten zetten en de deuren officieel weer open gingen. Daarnaast werd er een nieuwe gedenksteen onthuld en werd stilgestaan bij het glas-in-loodraam, welke al lange tijd in het bezit is van Het Zonnehuis. Het heeft een mooie plek gekregen in de hal. Na deze momenten was er een gezellige, informele borrel en werd een toost uitgebracht op Het Zonnehuis. In de avond was er een spetterend optreden van Marc Vrolijk voor cliënten, familieleden, medewerkers en vrijwilligers.

De vernieuwingen verhogen het woon- en leefcomfort van de cliënten. ZGA e.o. gaat mee met de tijd en past locaties aan bij de huidige wensen. In Het Zonnehuis zijn op de begane grond 2 psychogeriatrische afdelingen met elkaar verbonden door een glooiende wand. Dit creëert meer bewegingsruimte. Zo kan er nu een wandeling gemaakt worden naar bijvoorbeeld de binnentuin. Deze ruimte heet nu de ‘Molentuin’, bedacht door de dochter en kleindochter van mw. van Ark (cliënt). Daarnaast zijn er tal van voorzieningen toegevoegd. Zo is het centrale hart op de begane grond een gastvrije ruimte geworden om elkaar te ontmoeten en zijn de tuinen opgeknapt.

Het Zonnehuis is het oudste verpleeghuis van Nederland en onderdeel van ZGA e.o. Het is een gezellig huis waar zowel mensen wonen met lichamelijke klachten als mensen met dementie. Het ligt aan de rand van het gezellige dorp Beekbergen, waar men kan genieten van de mooie natuur en het dorpse karakter.

Het Zonnehuis is woensdag 15 maart een stemlocatie voor de 2e Kamerverkiezingen. Voor belangstellenden is het mogelijk om Het Zonnehuis (Dorpstraat 49 in Beekbergen) dan te bezichtigen tijdens diverse rondleidingen.