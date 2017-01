Luiden voor Actie Kerkbalans

DIEREN - DeProtestantse gemeente Dieren heeft zaterdag de Actie Kerkbalans ingeluid. De Actie Kerkbalans is een actie om binnen de kerk een financiële bijdrage op te halen. Dankzij Kerkbalans kunnen kerkgemeenschappen functioneren en kunnen zij hun maatschappelijke functie blijven vervullen.

Samen met zo'n 150 kerken door het hele land luidde om 13 uur de kerkklok als start van de Actie Kerkbalans. De klok van de Dierense Ontmoetingskerk werd geluid door wethouder Vugts van de gemeente Rheden. Dick Ottevanger opende als voorzitter van het College van Kerkrentmeesters de bijeenkomst en schetste waar de kerk onder meer voor staat, wat ze wil betekenen voor de mensen dichtbij en ver weg. Wethouder Vugts refereerde in zijn speech onder andere aan het belang dat de kerk heeft in onze huidige participatie-maatschappij.

Deze komende week gaan ruim 60 vrijwilligers op pad om de envelop van Kerkbalans bij een kleine 1000 adressen van de kerkgemeenschap te bezorgen en een week later weer op te halen.

