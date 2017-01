Ludiek en komisch Prinsenbal

EERBEEK - In een volle residentie De Heideroos vond zaterdag het Prinsenbal van carnavalsvereniging De Dwarsliggers plaats. Dit feest werd georganiseerd voor en gepresenteerd aan de Hoogheden Prins Patrick den Eerste, Prinses Chantal, Adjudant Ferdinand en Hofdame Danielle. Ook de jeugdhoogheden Prins Kevin den Eerste, Prinses Demi en Adjudant Tim zijn op deze avond aanwezig.

Bevriende carnavalsvereniging De Deurdauwers uit Dieren was naar Eerbeek gekomen om dit gezellige feest mee te vieren. Na de opkomst van de Hoogheden, Jeugdhoogheden, de Raad van Elf, en alle andere geüniformeerden kon het feest om 20.17 uur beginnen.

Het eerste deel van de avond was een gevarieerd programma met diverse carnavaleske optredens van eigen leden. En het was dit jaar volop komische act afgewisseld met zang en dans. Zo deden de moeders van de dansgarden een eigen dans, keurig gelijk en in de maat, het was te zien dat ook zij, net als hun dochters al lang daarvoor hadden geoefend. Nadat de Oud Prinsen een medley hadden van gouden oldies zoals “Er staat een paard in de gang en “Unne Spijker in Munne kop” was het de beurt aan de Jeugdhoogheden met hun act. Zij gebruikten hiervoor niet alleen het podium maar gingen ook met een polonaise de zaal in en kregen daarmee de zaal in beweging. Na een korte pauze waarin er loten werden verkocht was het de beurt aan de jeugdraadsheren, zij hadden een muzikale act met led lampjes gevolgd door een act De TV Gids waarin op humoristische wijze werd besproken en vooral uitgebeeld wat er die avond op de TV zou zijn. De verrassing van de avond was oud voorzitter Jeffrey Heijmans die met zijn vrouw het ABC op komische wijze vertelde met een dans als sluitstuk. De Raad van 11 sloot uiteindelijk dit deel van de avond af (foto) met een komische vertolking van De Veger,s waarbij Raadsoudste Tonnie zijn mederaadsheren op bijna militaire wijze in het gareel probeerde te houden. Ook hierbij werd weer veel gelachen. Tussen de acts door gaven de Whisles en de Railrunners een spetterend optreden. Zij oefenen hier het hele jaar voor en dat was duidelijk te zien.

Voor het tweede deel van de avond werd de zaal omgebouwd, tafels gingen aan de kant en de voetjes van de vloer en al feestend ging het Prinsenbal nog tot in de kleine uurtjes door. - Foto: Rik Barmentlo