Verrassende Winterwandeling, met kunst en cultuur

KLARENBEEK – Op zaterdagavond 28 januari wordt in Klarenbeek voor het derde achtereenvolgende jaar een ‘Verrassende Winterwandeling’ gehouden. De dorpscontactpersonen hebben samen met het comité Dorpsverfraaiing en verschillende enthousiaste vrijwilligers opnieuw de handen ineen geslagen om een bijzondere winterwandeltocht te organiseren.

De avond-wandeltocht van zo’n zes kilometer, staat in het teken van kunst en cultuur en doet verschillende locaties in Klarenbeek aan. Start- en eindpunt is tussen 18.45 en 19.30 uur in het MFC aan de Bosweg. Daarna gaat de route door de werkplaats en showroom van Dijkhof Bouw, het café van De Nieuwe Zweep, de kerk van de Protestantse Gemeente aan de Woudweg, over het terrein van een boerderij, langs de beek, de kikkerpoel en uiteraard mogen ook Het Boshuis (de voormalig katholieke kerk) en galerie Bij Krepel niet ontbreken.

De route wordt prachtig aangekleed en verlicht met fakkels, kaarslicht en verlichting. Naast al dit moois onderweg, zijn er diverse muzikale optredens op verschillende locaties en zullen daar verschillende, lokale kunstenaars hun werken laten zien. De route is in twee volgorden te lopen, mensen die slechter ter been zijn, kunnen er ook voor kiezen om per auto of fiets naar de verschillende locaties te gaan.

In galerie Bij Krepel is een foto-expositie te zien van bijzondere Klarenbekers, gemaakt door fotografe Babet Hogervorst. Meer informatie: facebookpagina Dorpscontactpersoon Klarenbeek.