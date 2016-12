Ondernemers in Rheden verenigen zich: ORDS

RHEDEN - Op een op 14 december gehouden bijeenkomst in Het Wapen van Rheden, hebben de ondernemers uit Rheden en De Steeg zich verenigd in een laagdrempelige ondernemersvereniging. Na al een aantal malen bij elkaar te zijn geweest, zijn een vijftal ondernemers bezig geweest om te komen tot de oprichting van ORDS, dit staat voor: Ondernemend Rheden De Steeg.





Op de avond in Het Wapen werd een uiteenzetting gegeven hoe belangrijk het is om georganiseerd te zijn. Samen kun je een vuist maken maar ben je ook een serieuze gesprekspartner voor andere partijen, zoals de overheid en andere instanties.

Iedereen reageerde enthousiast en een 25-tal leden hebben zich direct aangemeld als lid en dit aantal hoopt men snel te verdubbelen. De vijf enthousiaste initiatiefnemers, aangevuld met één van de aanwezigen, zullen een interim bestuur vormen die alle zaken gaan voorbereiden om operationeel te worden. Op de eerste algemene ledenvergadering zal dan een definitief bestuur worden gekozen.

Wilt u meer weten over de nieuwe vereniging, of aanmelden als lid mail dan naar: info@ords.nl.