BRUMMEN – Tijdens de ledenvergadering van de Rode Kruis-afdeling Brummen Eerbeek Hall Loenen zijn drie jubilarissen in het zonnetje gezet. Maaike van Voorst – Ellens, tweede van links op de foto, is gehuldigd voor tien jaar inzet. Lenie Boom – van Vuren, tweede van rechts, kreeg bloemen voor haar dertig jaren en Gerrie Gemmink – Van Boven, in het midden, is maar liefst zestig jaar trouw aan het Rode Kruis. De voorzitter, links op de foto, roemde de dames en sprak dank uit voor hun jarenlange hulpverlening bij evenementen, begeleiding bij vakanties, de organisatie van de jaarlijkse collecte en zo veel meer. De dames kregen een mooie bos bloemen, een oorkonde en een lintje van het Rode Kruis.