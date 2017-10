GEM. RHEDEN - Op vrijdag 27 oktober vindt voor de tweede keer de Schooldag van de duurzaamheid plaats in de gemeente Rheden. Dit is een dag waarop bijna 700 basisschoolleerlingen via spel, plezier en samen doen, leren over duurzaamheid. Ook een aantal leden van het college van burgemeester en wethouders helpt die dag een handje mee om aan te geven hoe belangrijk zij het thema duurzaamheid vinden.

Dit jaar doen tien basisscholen mee en dertig lokale bedrijven helpen deze dag actief mee, naast een aantal landelijke partners. Boekhandel Jansen & De Feijter en The Readshop Velp gaan voorlezen, Bakkerij Tom van Otterloo, de Priesnitzhoeve en De Burgemeester van Dieren gaan samen met kinderen koken, Copernico gaat op zonnedakinspectie, Repair Café Dieren leert de kinderen repareren, er zijn excursies naar buurttuin Zwarteweg en de Voedselbanktuin Rhederoord en nog meer. Vijftig Havo drie-leerlingen van het Arentheem College helpen bij alle doe-activiteiten. Scholen, bedrijven, organisaties en de gemeente zetten zich samen in voor duurzaamheid.

Bijzonder dit jaar is de activiteit Gekleurde Kinderwens. Op uitnodiging van wethouder Nicole Olland formuleren kinderen hun eigen duurzame wens. Een jury bestaande uit wethouder Olland, Suez manager Annie de Loijer, weerman Reinier van den Berg van de stichting Schooldag van de duurzaamheid en scholiere Celine Hahne kiezen uit de inzendingen de mooiste. De gemeente laat de winnende wens in vervulling gaan en Suez stelt een Schoolbank van de duurzaamheid ter beschikking, gemaakt uit gerecycled plastic.

Burgemeester Petra Van Wingerden-Boers is van 8.45 tot 10.45 uur aanwezig op basisschool De Lappendeken in De Steeg. Zij begeleidt daar de activiteit Gekleurde Kinderwens door in gesprek te gaan met de kinderen over hun wensen.

Wethouder Constans Pos helpt van 8.45 tot 9.40 uur op de Prins Bernardschool in Velp met Koken voor Vogels. De kinderen maken vogelvoerkunstwerken met knutselpindakaas en zaden. Daarna gaat hij om 9.45 uur met kinderen op excursie naar een afvalwagen van Suez bij het Arentheem College aan de Reigerstraat 25 in Velp. Tussen 11.00 en 12.00 uur is wethouder Pos aanwezig op de Roncallischool en tussen 12.20 en 13.35 uur is hij op basisschool De Kameleon om de activiteit Gekleurde Kinderwens te begeleiden.

Wethouder Nicole Olland is van 9.45 tot 12.00 uur op de Koningin Emmaschool in Dieren. Daar begeleidt ze de activiteit Gekleurde Kinderwens en doet ze mee met de activiteiten Koken voor Vogels en Repareer het zelf. Bij deze laatste activiteit leren kinderen hoe je dingen zelf kunt repareren. Repair Café Dieren repareert met hen kleding en laat de kinderen zien hoe apparaten uit en weer in elkaar kunnen. Van 12.20 tot 13.35 uur is wethouder Olland op de Annie M.G. Schmidtschool in Dieren. Daar leest ze voor uit het boek De Wereld van Voedsel waarin het gaat om voedsel en duurzaamheid.

Wethouder Nicole Olland, initiatiefneemster van de Schooldag van de duurzaamheid:

“Dit jaar alweer de tweede Schooldag van de duurzaamheid. Het is mooi om te zien dat zoveel scholen en ondernemers zich inzetten voor deze bijzondere Schooldag. Op deze dag leren kinderen op een leuke manier hoe belangrijk duurzaamheid is voor nu en zeker voor de toekomst. Mijn wens is dan ook dat heel Nederland mee gaat doen aan de Schooldag van de duurzaamheid. Zodat één schooldag per jaar in heel Nederland in het teken staat van het leuker, eerlijker en schoner maken van onze wereld.” De Schooldag van de duurzaamheid is een gezamenlijk initiatief van de gemeente Rheden en de stichting Schooldag van de duurzaamheid.

www.schooldagvandeduurzaamheid.nl